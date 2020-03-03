Названы причины потери багажа в аэропортах

Сотрудник компании, которая доставляет багаж, потерянный авиаперевозчиками, на условиях анонимности назвал причины, по которым он может исчезать. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказало издание Express.

Источник отметил, что авиаперевозчики и аэропорты, как правило, теряют багаж, когда происходят задержки или отмены рейсов. Чаще всего теряются очень тяжелые и «неуклюжие» сумки, которые не вписывается в систему транспортировки, маркировки и размещения багажа в «стиле тетриса», внедренную во многих мировых аэропортах.

По данным швейцарской информационной организации SITA, которые приводятся в статье, только в 2018 году было задержано или потеряно 24,8 млн чемоданов. Тем не менее количество потерянного багажа сократилось по сравнению с ситуацией, которая была 10 лет назад. SITA считает, что ошибки службы безопасности, проблемы с весом, неправильное обращение при погрузке являются основными причинами внештатных ситуаций.

Пассажирам, которые не хотят терять свой багаж, издание рекомендует наклеивать на чемодан бирку с информацией из багажной квитанции с указанием пункта назначения.

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