Во Франкфурте дрон парализовал работу аэропорта

Управление воздушного движения Германии (DFS) запретило взлет и посадку самолетов в аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как там заметили беспилотник. Об этом сообщается в Twitter DFS в понедельник, 2 марта.

«Возможны опоздания и задержки рейсов», — отмечается в сообщении. В результате инцидента в другие аэропорты перенаправили более 70 рейсов, отмечает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на полицию города.

В свою очередь управление Федеральной полиции в аэропорту Франкфурта сообщило в Twitter, что принимает меры для обеспечения безопасности.

К 13:00 по местному времени (15:00 мск) работу восстановили, сообщает портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани. Аэропорт не работал почти два часа.

Представитель федеральной полиции заявил порталу, что дрон заметили около 11:15 (13:15 мск), после чего его искали в том числе при помощи вертолета. Других подробностей он не сообщил.

В начале февраля в мадридском аэропорту Барахас — Адольфо Суарес возможное присутствие дронов привело к задержке рейсов.

В ноябре 2019 года в японской Осаке аэропорт Кансай дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках.