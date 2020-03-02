Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 21,9% в Тульской области

В Тульской области за неделю, с 25 февраля по 1 марта, зарегистрировано 5,964 тыс. случая ОРВИ и гриппа. Это ниже заболеваемости предыдущей недели на 21,9% и ниже эпидемического порога на 22,9%.

Как пишут «Тульские известия» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, самое существенное снижение заболеваемости — среди школьников. В этой категории заболеваемость сократилась на 28%. В разрезе отдельных групп эпидпорог превышен не был.

28 февраля Роспотребнадзор уже отмечал значительное снижение количества случаев гриппа и ОРВИ в Тульской области. В регионе заболеваемость была выше эпидпорога только среди взрослого населения.