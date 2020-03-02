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В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

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В московских образовательных организациях ввели дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил RT со ссылкой на соответствующий приказ руководителя департамента образования и науки столицы Исаака Калины.

Гриппная пора: эпидемический порог превышен уже по всей стране
При этом в нынешнем году болезнь распространяется медленнее, чем в прошлом

«В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива до прихода сопровождающих (родителей / законных представителей)», — говорится в документе.

В тексте также отмечается, что данные о заболевших детях оперативно должны направляться в поликлинику, пишет НСН. Также сообщается об отмене занятий в бассейнах, в том числе платных, а также выездных и массовых мероприятий. По информации REGNUM, все праздничные мероприятия и проекты с участием детей отменены до 10 марта.

Также отмечается, что все образовательные учреждения Москвы должны быть обеспечены оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха, а также медицинскими масками, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как пишет сайт kp.ru, все уроки начали проводить для каждого класса в своем отдельном кабинете, чтобы дети не «бродили» по этажам на разные занятия, как раньше.

18 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ. По данным ведомства, недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных городах России.

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