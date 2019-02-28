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Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад в Тульской области

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Роспотребнадзор отмечает значительное снижение количества случаев ОРВИ и гриппа в Тульской области. Заболеваемость ниже эпидемиологического порога.

По данным ведомства, за неделю в Туле зарегистрировано 3,7 тыс. случаев болезни, что ниже порогового значения на 27%. В целом по региону заболеваемость остается выше эпидпорога только среди взрослых. Об этом сообщают «Тульские известия».

На карантин полностью закрыта одна школа, кроме того, приостановлены занятия в 29 классах 19 школ, а также в семи группах детских садов. При этом среди школьников заболеваемость ниже порога на 6,5%, среди детей от трех до шести лет — на 6,8%.

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