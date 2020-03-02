Музеи Брянска участвуют в посвященном Победе всероссийском конкурсе

Частные музеи Брянской области намерены принять участие во всероссийском конкурсе, посвященном боевому и трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. О его начале объявил Московский музей Победы в рамках международного проекта «Территория Победы».

По словам замдиректора Музея Победы Светланы Любенковой, проект должен вывести экспозиции музеев предприятий и организаций на новый уровень, представить их широчайшей аудитории. Дело в том, отметила эксперт, что часто предметы, хранящиеся в таких коллекциях, видит только ограниченный круг людей. Между тем среди экспонатов могут быть исторические ценности, имеющие огромное значение.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», основное требование к конкурсантам — у экспозиции должна быть четко выраженная историческая составляющая, посвященная Великой Отечественной войне. Прием заявок ведется до 31 августа 2020 года. В середине ноября объявят 25 финалистов. Для них на портале международного проекта «Территория Победы» создадут отдельные страницы.

Экспертная комиссия выберет тройку лидеров. Они, в свою очередь, получат возможность представить свои экспозиции на выставочных площадках Музея Победы. Конкурс проводится при участии Московского городского совета ветеранов и при поддержке Российского информационного агентства «Победа РФ».