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Хоккеист в Брянске сделал предложение девушке после победы на льду

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Романтический финал ждал матч Ночной хоккейной лиги между командами из Новозыбкова и Почепа. Игра прошла 1 марта. В конце встречи один из игроков сборной Новозыбкова, Александр Знак, сделал предложение руки и сердца своей девушке Ирине.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, возлюбленная спортсмена спустилась с трибуны на лед, после чего молодой человек встал перед ней на одно колено и протянул кольцо. Девушка ответила согласием.

Хоккеист вручал кольцо под овации и хоккейные «аплодисменты» клюшками. Стоит отметить, команда из Новозыбкова по итогам матча одержала победу со счетом 9:2.

14 февраля сообщалось, что в подмосковном Алабино офицер на полигоне сделал необычное предложение своей возлюбленной. Он договорился с руководством части и с помощью сослуживцев и командования выстроил фигуру в виде сердца из 16 танков.

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