Брянским сотрудникам ГИБДД вручили ключи от 18 новых автомобилей

Сотрудникам ГИБДД Брянской области вручили ключи от 18 новых патрульных автомобилей марки Skoda Octavia и «УАЗ». Церемония состоялась в Брянске на площади Партизан, ее провел начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Вручение нового транспорта состоялось в рамках открытого инструктажа заступающих на службу нарядов полиции. Глава регионального УМВД выразил уверенность в том, что новые машины послужат успешному решению служебных задач, пишет NASHBRYANSK.RU.

Начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области полковник полиции Михаил Будылин отметил, что подобные меры поспособствуют повышению контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции и решению задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Новые автомобили приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».