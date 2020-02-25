Прямой эфир
Сюжет:

Брянским сотрудникам ГИБДД вручили ключи от 18 новых автомобилей

0
Фото: УМВД России по Брянской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудникам ГИБДД Брянской области вручили ключи от 18 новых патрульных автомобилей марки Skoda Octavia и «УАЗ». Церемония состоялась в Брянске на площади Партизан, ее провел начальник УМВД России по региону генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Вручение нового транспорта состоялось в рамках открытого инструктажа заступающих на службу нарядов полиции. Глава регионального УМВД выразил уверенность в том, что новые машины послужат успешному решению служебных задач, пишет NASHBRYANSK.RU.

Начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области полковник полиции Михаил Будылин отметил, что подобные меры поспособствуют повышению контрольно-надзорной деятельности Госавтоинспекции и решению задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Новые автомобили приобретены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк лесопожарной и лесохозяйственной техники обновят в Карелии
Уникальный реанимобиль появился у саратовских спасателей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020