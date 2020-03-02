США сняли санкции с двух российских компаний

Соединенные Штаты Америки исключили две российские компании, связанные с поставками в Северную Корею, из санкционных списков. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США в понедельник, 2 марта.

Из списков была выведена компания, которая зарегистрирована в Москве, а также ее подразделение, зарегистрированное во Владивостоке. Предприятия попали под санкции из-за ядерной программы Северной Кореи.

11 февраля сообщалось, что Северная Корея продолжила развивать ядерную и ракетную программы в 2019 году, несмотря на соответствующие санкции Совета Безопасности ООН.

За прошедший год КНДР провела около 13 ракетных испытаний и запустила 25 ракет. Кроме того, северокорейские хакеры совершили ряд кибератак на финансовые институты и криптовалютные биржи по всему миру.

В январе глава Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что страна будет продолжать испытания ракет до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена. Президент США Дональд Трамп отметил, что рассчитывает на соблюдение обещаний, которые дал лидер КНДР.