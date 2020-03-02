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В России заработал ГОСТ на раритетные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России с 1 марта начали действовать новые правила ГОСТа, которые касаются раритетных автомобилей. Об этом 2 марта сообщает «Коммерсант».

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Владельцы ретроавтомобилей теперь могут получить «паспорта классических транспортных средств», подтверждающие оригинальность деталей и степень реставрации машины. С таким документом будет проще ввезти автомобиль в страну. Кроме того, в будущем паспорт станет основанием для выдачи специальных номерных знаков для раритетных автомобилей.

Отмечается, что под новый ГОСТ попали легковые автомобили старше 30 лет и грузовики, чей возраст превышает 50 лет. Чтобы автомобиль признали раритетным, у него должен быть оригинальный двигатель, кузов и рама, сохраненные или отреставрированные до первоначального состояния.

Экспертизу будут проводить специалисты, аккредитованные Российской автомобильной федерацией. При оценке они будут начислять машине штрафные баллы за несоответствие критериям оригинальности. Если раритетный автомобиль наберет меньше 100 баллов, машину признают классическим транспортным средством и выдадут паспорт.

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

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