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Беспилотные автомобили испытают на дорогах Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и компания «Яндекс» планируют начать испытания беспилотных автомобилей на дорогах Подмосковья в середине марта 2020 года. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

«Планируется, что на дороги Подмосковья выйдет свыше 100 беспилотных машин. Появятся такие автомобили на вылетных магистралях, таких как Киевское, Минское, Можайское, Новорижское, Каширское шоссе, а также трассах на Балашиху и Волоколамск», — заявили в пресс-службе.

Участки дорог, где будет проходить тестирование, оснастят специальным оборудованием, позволяющим беспилотным автомобилям взаимодействовать с инфраструктурой: светофорами, пешеходными переходами и дорогой.

21 октября сообщалось, что в России к 2022 году должны быть подготовлены изменения в правила дорожного движения (ПДД), учитывающие трафик беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

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