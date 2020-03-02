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Nokia впервые за 10 лет сменит главу компании

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Новым главой и президентом телекоммуникационной компании Nokia станет Пекка Лундмарк, который сменит на должности Раджива Сури, занимавшего пост 10 лет. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает RNS со ссылкой на сообщение компании.

«Совет директоров Nokia назначил Пекку Лундмарка президентом и главным исполнительным директором Nokia. Ожидается, что Лундмарк начнет свою работу в новой должности 1 сентября 2020 года», — отмечается в сообщении.

Пекка Лундмарк в настоящее время занимает пост президента и гендиректора финской энергетической компании Fortum.

В Nokia отметили, что Сури продолжит исполнять свои обязанности до 31 августа 2020 года, после чего останется советником совета директоров компании до 1 января 2021 года. Под его руководством Nokia стала одним из ведущих игроков в области телекоммуникационной инфраструктуры.

В сентябре 2019 года в Берлине на Международной выставке электроники представили переиздание легендарной раскладушки Nokia 2720 D. Всего на мероприятии показали пять новых телефонов: три кнопочных и два с сенсорным экраном.

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