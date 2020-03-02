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Российский союз автостраховщиков отчитался о росте выплат по ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В январе–феврале 2020 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза автостраховщиков (РСА), поступившем в распоряжение «Известий» 2 марта.

Средняя выплата по ОСАГО в январе-феврале 2020 года выросла почти на 4 тыс. рублей и составила 74 481 рубль против 70 548 рублей годом ранее, заявил президент РСА Игорь Юргенс.

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Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев, подчеркнули в организации.

По данным Центробанка, за 9 месяцев 2019 года средняя выплата по КАСКО составила 96,9 тыс. рублей, что в 1,3 раза превышает среднюю выплату по ОСАГО, напомнили в РСА.

А вот средняя премия по каско превышает среднюю премию по обязательной «автогражданке» в разы — за тот же период она составила 35,6 тыс. рублей, тогда как средняя премия по ОСАГО составляет около 5,5 тыс. рублей.

«Такое близкое значение выплаты по КАСКО и по ОСАГО при таком, очевидно, неравном размере страховой премии свидетельствует о том, что рынок ОСАГО балансирует сейчас на грани рентабельности», — заключил президент союза.

15 января стало известно, что в 2019 году средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась на 5% по сравнению с 2018 годом.

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