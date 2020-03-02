Белорусские десантники и британские морпехи начали учения под Витебском

Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщило министерство обороны Белоруссии.

«Мероприятие проходит на двусторонней основе в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные учения проходят регулярно с 2018 года и не являются «частью каких-либо многосторонних учений», отметили в министерстве.

В тренировке, которая названа «Зимний партизан» в честь белорусских партизан Второй мировой войны, принимают участие 28 британских военнослужащих, передает RT. В Минске отметили, что название подчеркивает совместное участие двух стран в борьбе против фашизма.

Учения продлятся до 14 марта, пишет REGNUM.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что на Камчатке прошло летно-тактическое учение с участием истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38. Роль нарушителя границы сыграл самолет Ил-38.