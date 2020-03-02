Тральщик «Иван Антонов» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море

Экипаж новейшего тральщика Черноморского флота (ЧФ) «Иван Антонов» провел в Средиземном море учения по преодолению минных заграждений и отражению удара с воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота в понедельник, 2 марта.

Моряки успешно выполнили задачу по обнаружению и преодолению условно-морского участка морских акваторий, в ходе которых ликвидировали макеты плавающих мин.

В результате учений обнаружили низкокалиберные цели, которые направили на поддержку и применение активных средств радиоэлектронной борьбы, условно уничтоженных воздушным противодействующим зенитным артиллерийским комплексом, стоящим на вооружении.

Экипаж корабля выполняет задачи в составе постоянной группы Военно-морского флота России в Средиземном море с января. В середине того же месяца агентство «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ сообщало, что тральщик проходит проливы Босфор и Дарданеллы и войдет в состав сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

«Иван Антонов» — первый серийный корабль проекта 12700, который построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Его приняли в состав Черноморского флота в январе 2019 года, в Севастополь он прибыл в начале сентября.

Судно отличается более высокой прочностью. Водоизмещение кораблей проекта 12700 — около 900 т, длина — более 60 м, ширина — 10 м, скорость хода — 16,5 узлов, экипаж — 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять разные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необязательные подводные аппараты.