Гонявшего косулю по трассе водителя снегоуборщика уволили в Приморье

Во Владивостоке уволили водителя снегоуборочной машины, который гонял по дороге косулю в снегопад. Он сам снимал происходящее на видео. В итоге ролик попал в Сеть, после чего разразился скандал.

Инцидент произошел на объездной трассе Седанка–Патрокл. После того как о случившемся стало известно, началась внутренняя проверка в МУП «Содержание городских территорий», где мужчина работал. Он признал вину и извинился.

О судьбе самого животного пока неизвестно. Косуле удалось сбежать, но не исключено, что она травмирована, пишет Vostokmedia.

2 марта в МЧС предупредили, что в середине недели Приморский край накроют сильные снегопады.