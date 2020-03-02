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Экстренное предупреждение о снегопаде объявили в Приморье

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В Приморском крае утром и днем 4 марта, а также ночью 5 марта в южной части региона возможен сильный снег. Это связано со смещением активного циклона вблизи южного побережья. Может выпасть от 6 до 19 мм осадков за 12 часов и менее.

Кроме того, осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, а в отдельных районах возможна метель при ветре до 20 м/с.

Все оперативные службы готовы к непогоде, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС Приморья. В ведомстве предупредили, что возможно нарушение электроснабжения, увеличение травматизма среди населения, рост количества ДТП на трассах, затруднения в работе автотранспорта.

В МЧС рекомендуют жителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не создавать препятствия в работе снегоуборочной техники.

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