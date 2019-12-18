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Миграция косуль раньше срока началась в Хабаровском крае

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В заповеднике «Болоньский» в Хабаровском крае раньше срока началась миграция косуль. Ситуацию связывают с наводнением, которое произошло летом.

По данным специалистов, для копытных характерно перемещение с равнины на холмистые территории в середине января. Однако уже сейчас в заповеднике «Болоньский» не наблюдается свежих следов косуль. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Предполагается, что к ранней миграции косуль привели последствия наводнения. В 2019 году вода в заповеднике стояла около месяца. В 2013 году, когда в регионе также наблюдался сильный паводок, косули также рано покинули территорию заповедника. При этом сотрудники заповедника уточняют, что основные последствия наводнения могут проявиться лишь в 2020 году. В частности, в случае гибели или неурожая дикой яблони возможна миграция тетеревов.

Еще одной возможной причиной миграции могли стать волки.

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