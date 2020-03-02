Заболеваемость ОРВИ снизилась в Курской области

Медики в Курской области фиксируют снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. При этом уровень заболеваемости остается выше эпидемического порога.

По данным специалистов, за неделю заболеваемость сократилась на 6,4%. ОРВИ выявили более чем у 7,7 тыс. жителей региона. Наиболее многочисленной группой пациентов стали дети в возрасте от трех до шести лет. Об этом сообщает «Курская правда».

В связи с высокой заболеваемостью полностью остановлен учебные процесс в одной школе в Льговском районе. Частичный карантин введен в пяти школах. В пяти детских садах ограничительные меры применяются к отдельным группам.

Медики уточнили, что за сезон выявлено 198 случаев гриппа.

Ранее сообщалось, что в Таганроге Ростовской области с 17 по 23 февраля зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией среди детей.