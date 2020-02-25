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В Тульской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

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На территории Тульской области фиксируется снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 17 по 23 февраля в регионе зарегистрировано 7636 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Данный показатель ниже эпидпорога на 21,9% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 16,2%, пишет газета «Тульские известия».

Существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников — с 2747 случаев до 1684 случаев, что составляет 39%.

Кроме того, со вторника, 25 февраля, возобновили работу школы региона. Карантин действовал в них с 13 февраля, всё это время школьники занимались дистанционно.

18 февраля сообщалось, что на территории России продолжает регистрироваться широкое географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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