Несколько детей заболели пневмонией за неделю в Таганроге

В Таганроге Ростовской области с 17 по 23 февраля пневмонией заболели шесть детей в возрасте до 14 лет. Случаи заболевания зафиксировали в двух школах и одном детском саду.

Всего же за этот период с пневмонией в больницы попали 18 человек. С начала года выявлено 249 случаев заболевания, пишет RostovGazeta. Число заболевших снизилось в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В начале февраля в Ростовской области вдвое увеличилось количество обращений с ОРВИ и гриппом к медикам. Показатель заболеваемости составил 47,3 случая на 10 тыс. местных жителей.