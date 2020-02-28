В Брянской области закрытыми на карантин по ОРВИ остаются 13 классов

В Брянской области обстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом по-прежнему остается напряженной. На данный момент закрытыми на карантин остаются 13 классов в девяти школах и шесть групп в пяти детских садах.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону, на неделе с 17 по 23 февраля в области зарегистрировано 8,553 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 21,6%.

Специалисты отмечали, что заболевших много во всех возрастных группах, за исключением детей до двух лет. В связи с заболеваемостью в Брянской области принимаются ограничительные меры.