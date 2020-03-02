Около 150 тыс. человек посетили парк «Остров мечты» за первые два дня работы

Порядка 150 тыс. человек посетили крупнейший в Европе крытый тематический парк «Остров мечты» в Москве за два дня с момента открытия. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе парка.

Парк «Остров мечты» открылся для посетителей 29 февраля. На открытие приехали десятки тысяч москвичей и гостей столицы. Для них выступали больше 400 артистов и аниматоров. На некоторых аттракционах, из-за высокого спроса посетителей, в первый день работы возникали очереди.

Всего в парке работают свыше 20 аттракционов, еще несколько — «На крыльях ветра», «Библиотека Снежной королевы», «Отель Трансильвания» — запустят в течение одного-двух месяцев.

По словам технического директора парка Ивана Шоля, время ожидания в очереди на некоторых аттракционы может достигать одного часа и больше, однако это распространенная практика для таких парков в мире, пишет «Москва 24». Чтобы гости не скучали в очереди перед аттракционом, предусмотрены сопутствующие развлечения.

По словам председателя совета директоров парка «Остров мечты» Амирана Муцоева, работа над совершенствованием парка и устранением недочетов продолжится. Он признал, что еще «есть сложности» и руководство радо прислушаться к конструктивной критике и учесть отзывы посетителей, чтобы «исправить недочеты и стать лучше».

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», «Остров мечты» построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. От главного входа в парк возвели городской променад, выполненный в архитектурных стилях разных стран и воссоздающий известные всему миру достопримечательности. Променад накрывают стеклянные купола, площадь самого большого из них составляет 8,6 тыс. кв. м. Также в парке установили 27 аттракционов, часть из которых не имеют аналогов в России и Европе. Все аттракционы прошли российскую и добровольную международную проверку, которую проводила немецкая компания Technische Überwachungs-Verein TÜV-SÜD — концерн со 150-летней историей и мировой лидер в области испытаний, экспертизы и сертификации, уточняет РИАМО.

Общая площадь парка «Остров мечты» составляет 100 га, площадь крытой части — около 300 тыс. кв. м.

27 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин пообщался с первыми посетителями парка в ходе экскурсии по комплексу. До официального открытия в парк пригласили воспитанников московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского.