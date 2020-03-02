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Джонни Депп может снова сыграть роль Джека Воробья

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Фото: Global Look Press/Disney Enterprises/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com/Disney Enterprises
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Продюсеры студии Disney ведут переговоры с голливудским актером Джонни Деппом по поводу его возвращения к роли Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря», сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на портал We Got This Covered.

Отмечается, что Крэйг Мазин, создатель сериала «Чернобыль», и Тед Эллиот, принимавший участие в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья, работают над сценарием.

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В 2018 году из-за разразившегося скандала между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд в Disney решили отснять новых «Пиратов Карибского моря» без участия актера, чтобы «вдохнуть в проект новую жизнь». Однако сейчас в СМИ поступила информация, что студия все-таки намерена пригласить Деппа в шестую часть киносерии.

В мае 2019 года сообщалось, что актер подал иск в суд на Эмбер Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в $50 млн. Депп посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в среду, 26 февраля. Новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться 10 дней.

За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Не исключено, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа, а также Херд. Актер продолжает отрицать все обвинения и заявляет, что это Херд была агрессором в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года.

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