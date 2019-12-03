Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа

Отец американской актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить актера Джонни Деппа. Об этом сообщает издание The Blast со ссылкой на показания Дэвид Киллаки, являющегося главой компании, которая обслуживала автомобили звездных супругов.

Киллаки рассказал в суде, что после развода Деппа и Херд он объяснял последней, что теперь она должна оплачивать услуги напрямую, а не через менеджеров бывшего мужа. По его словам, в ответ актриса начала оскорблять его и убеждать, что Депп должен оплачивать ее счета и якобы у нее есть соответствующее соглашение. Однако предъявить доказывающие это документы отказывалась.

Позднее Киллаки получал звонки от отца актрисы Дэвида Херда, который угрожал ему и с ненавистью высказывался о бывшем зяте.

«Он шантажирует мою девочку и разрушает ее карьеру в Голливуде... Когда я доберусь до него, то выбью из него все. Я из Техаса, а мужчины из Техаса всегда носят с собой кольт 45-го калибра, и он с ним встретится рано или поздно», — заявил Херд Киллаки в телефонном разговоре.

Бизнесмен рассказал о диалоге Деппу, тот связался с адвокатами, и они попросили Киллаки написать заявление в полицию, которое затем предоставили суду по делу о разводе.

В мае сообщалось, что Джонни Депп подал иск в суд против бывшей жены Эмбер Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в $50 млн.