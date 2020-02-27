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Джонни Депп подал в суд на газету The Sun за клевету

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Фото: Global Look Press/Gregor Fischer/dpa
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Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на британскую газету The Sun за клевету. Об этом сообщает издание Mirror.

Артист подал иск против издателей и исполнительного редактора таблоида Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают»?»

Депп посетил предварительное слушание, которое состоялось в Верховном суде Англии в среду, 26 февраля. Новый процесс должен начаться 23 марта и продлиться 10 дней.

За это время будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. Не исключено, что на заседании выслушают показания свидетелей в поддержку Деппа, а также его бывшей супруги Эмбер Херд.

Депп продолжает отрицать все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была агрессором в их отношениях, закончившихся в мае 2016 года. В мае сообщалось, что Джонни Депп подал иск в суд против Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в размере $50 млн.

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