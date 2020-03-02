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Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи тоже упали на 22,7% — до 22,8 млрд рублей.

Причиной такой зарождающейся тенденции, по мнению вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s Ольги Ульяновой, считается продолжение курса на охлаждение ниши потребкредитования. «Новые выдачи кредитных карт замедляются быстрее, поскольку этот продукт долгосрочный и более «дистанционный» по сравнению с кредитами наличными», — отметила эксперт.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков подчеркивает, что сильнее всего падение выдачи отразилось на картах с большим кредитным лимитом — от 300 тыс. рублей.

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«В формуле расчета ПДН (предельная долговая нагрузка. — Ред.) зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами», — сказал Волков.

В этом ключе управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков рассуждает о том, что ключевая проблема банков — невысокий спрос клиентов с приемлемой долговой нагрузкой.

По его мнению, более состоятельные заемщики не очень охотно берут новые кредиты и дожидаются более приемлемых ставок. Кроме того, на снижение спроса могла сказаться и корректировка условий по кешбэку, бонусам и милям.

Со статистикой, представленной «Эквифаксом», солидарны и в Объединенном кредитном бюро. По их данным, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт — падение на 16,8% к январю прошлого года.

1 октября 2019 года банки начали рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Подобные меры были приняты в связи с желанием Центробанка не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

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