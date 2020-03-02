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МВД уточнило число пострадавших в ДТП с фурой под Владимиром

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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области
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Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры под Владимиром возросло до 16. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области 2 марта.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в микроавтобусе находились 17 человек. Ранения получили 15 пассажиров и водитель, еще один пассажир скончался, пишет ТАСС.

В микроавтобусе находились строители, возвращавшиеся из Москвы в Нижний Новгород. Все раненые были доставлены в медучреждения, у большинства из них — травмы легкой степени тяжести. Водитель фуры не пострадал.

Авария произошла в ночь на 2 марта на 335-м км трассы М-7, неподалеку от города Гороховца, пишет «Газета.ру». Обстоятельства аварии выясняются.

Движение на участке трассы ограничено, проезд разрешен по одной полосе в сторону Нижнего Новгорода.

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