Три человека пострадали в результате столкновения такси с тремя автомобилями в Москве
На юге Москвы автомобиль такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате аварии три человека пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 1 марта, передает ТАСС.
ДТП произошло на пересечении Домодедовской улицы с Ореховым бульваром. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.
Ранее в этот же день стало известно, что в результате столкновения трех легковых автомобилей в Подмосковье погибли два человека и еще двое пострадали.
Авария произошла в 4:45 на 156-м км трассы М-9 «Балтия».