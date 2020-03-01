Три человека пострадали в результате столкновения такси с тремя автомобилями в Москве

На юге Москвы автомобиль такси столкнулся с тремя автомобилями. В результате аварии три человека пострадали. Об этом сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 1 марта, передает ТАСС.

ДТП произошло на пересечении Домодедовской улицы с Ореховым бульваром. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате столкновения трех легковых автомобилей в Подмосковье погибли два человека и еще двое пострадали.

Авария произошла в 4:45 на 156-м км трассы М-9 «Балтия».