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Водитель инкассаторской машины умер за рулем в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Инкассаторский автомобиль попал в аварию в подмосковной Шатуре. Как выяснилось, водитель машины скончался за рулем.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 марта, сообщает РЕН ТВ. Водитель почувствовал себя плохо в момент, когда автомобиль проезжал по проспекту Ильича. После того, как мужчина скончался, машина перевернулась.

Причина смерти водителя не уточняется. Ему было около 50 лет.

Ранее в феврале в Нижнем Новгороде произошло нападение на инкассаторов. Преступникам удалось похитить сумку с деньгами. Какая именно сумма была украдена не уточнялось, однако известно, что инкассаторы обслуживали участок «Почты России» по доставке пенсий и пособий. В областном УФПС заверяли, что инцидент не отразится на клиентах.

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