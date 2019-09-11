Нападение налетчиков на инкассаторов в Подмосковье оказалось частью учений

Нападение на инкассаторов и похищение у них 15 млн рублей в среду, 11 сентября, в Подмосковье было учебным мероприятием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«В Щелковском районе Московской области проводятся учения», — сказали в пресс-службе главка.

Ранее в среду СМИ сообщили, что в подмосковном Щелкове совершено нападение на инкассаторов. Отмечалось, что грабители скрылись на серебристой BMW с иностранными номерами.

В июле сообщалось, что мужчина в форме инкассатора забрал 5 млн рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.