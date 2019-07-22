Экс-инкассатор получил срок за подготовку покушения на коллег

Бывшего инкассатора Антона Бердникова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за подготовку нападения на инкассаторскую машину и коллег. Решение принято Кировским районным судом Астрахани.

В марте 2018 года Бердников, являясь уже бывшим сотрудником астраханского управления инкассации, разработал план преступления. Вместе с сообщником он собирался купить оружие, напасть на инкассаторскую машину, убить инкассаторов и похитить деньги. Злоумышленники рассчитывали заполучить не менее 100 млн рублей.

При этом Бердников хотел подстроить преступление так, чтобы казалось, будто оно совершено одним из сотрудников инкассации. Для этого он планировал спрятать одно из тел.

Однако впоследствии сообщник экс-инкассатора отказался участвовать в нападении и обратился в полицию. Бердникова задержали при покупке огнестрельного оружия.

Как сообщается 22 июля на сайте Следственного управления СК по региону, Бердникова признали виновным в приготовлении к убийству из корыстных побуждений, к разбойному нападению в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью и в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие ( ч. 1 ст. 30 п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 222 УК РФ).

16 июля в Ярославле мужчина в инкассаторской форме забрал из местного автосалона 5 млн рублей и уехал на велосипеде.