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Жители России стали меньше тратить в интернете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жители России сократили свои траты в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), с которыми ознакомилась газета «Известия».

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В НАДТ проанализировали продажи в онлайн-магазинах за последние пять лет и выяснили, что средний чек постепенно снижается. В 2015 году жители страны в среднем тратили 3,6 тыс. рублей за одну покупку в российских магазинах, в 2019-м эта сумма составила 2,6 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом сумма чека упала на 13%, два года назад россияне тратили на покупку в интернет-магазине 3 тыс. рублей.

На зарубежных площадках средний чек составлял $18 в 2015 году, $9 — в 2018-м, $7,5 — в 2019-м.

В российских магазинах чаще всего покупают одежду, бытовые товары и электронику, рассказал президент ассоциации Александр Иванов. В зарубежных россияне предпочитают приобретать аксессуары для смартфонов, одежду и мелкие товары для дома. По мнению Иванова, снижение средней суммы покупки обусловлено тем, что покупательская способность падает.

При этом общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% — до $19,1 млрд, из которых на внутренние продажи пришлось почти $16,3 млрд.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 2 марта 2020 года.

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