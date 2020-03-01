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Задержанных в кальянной в Москве подростков привлекли к ответственности

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Фото: РЕН ТВ
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Несколько несовершеннолетних, задержанных накануне в кальянной в Дорогомиловском районе Москвы, привлекли к административной ответственности. Об этом 1 марта сообщил член общественного совета УВД по Западному административному округу столичного управления МВД Иван Мельников.

«Я проверил ОМВД «Дорогомилово», куда доставили подростков. Всех задержанных, а это около 75 человек, в течение трех часов забрали родители. Поскольку некоторые из этих подростков были задержаны в ходе употребления алкогольных напитков, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях», — передает ТАСС.

По словам Мельникова, все задержанные подростки проживают в разных районах Москвы. Информация о них будет передана в территориальные подразделения МВД по делам несовершеннолетних.

Ранее 29 февраля стало известно о задержании посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте Москвы. Гостей заведения проверяли на употребление наркотиков.

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