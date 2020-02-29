Появилось видео задержания сотни посетителей кальянной в Москве

Полицейские в Москве провели задержание посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как людей выводят из здания.

По предварительным данным, были задержаны около 100 человек, 65 из которых являются несовершеннолетними.

Сейчас гостей заведения проверяют на употребление наркотиков.

Ранее в феврале правительство РФ согласовало поправки в УПК РФ, которые призваны помочь избежать необоснованного возбуждения уголовных дел о сбыте наркотиков.