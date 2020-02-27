СК возбудил уголовное дело за продажу снюса в табачном киоске в Москве

Следователи в Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта снюса в одном из табачных киосков. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, продавец сбыл жевательную никотиносодержащую смесь, употребление которой создает угрозу жизни и здоровью потребителей, в том числе приводит к никотиновой интоксикации.

«В киоске изъято более 13 банок запрещенной табачной смеси, в которой концентрация никотина превышает допустимые нормы», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Уголовное дело возбуждено по факту продажи курительной смеси.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

12 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что сосательный табак снюс наносит человеческому организму больший вред, чем сигареты. Он находится во рту дольше, чем сигаретный дым, поэтому вредные вещества всасываются больше и это может вызывать рак.