Температурный рекорд зафиксировали в Уфе в конце февраля

Синоптики 28 февраля зафиксировали еще один температурный рекорд в Уфе. По данным Башгидрометцентра, в предпоследний день зимы на станции наблюдения «Уфа-Дема» термометры показали +3,9 градуса.

Предыдущий рекорд был отмечен 16 лет назад, в 2004 году. Тогда было 3,2 градуса тепла, передает «МедиаКорСеть». Согласно прогнозам, начало весны в Башкирии будет дождливым и ветреным.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал нынешнюю зиму самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что средняя температура установит рекорд за 140 лет и вряд ли подобное сможет повториться в ближайшие годы. Точные данные будут опубликованы в начале марта.