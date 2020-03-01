Медики назвали полезные закуски для позднего ужина
По мнению врачей, для позднего ужина подойдут закуски, которые содержат менее 200 калорий. Об этом сообщает портал Health.news.
Отмечается, что для позднего ужина подойдут салаты с лососем и овощами или с авокадо и яйцом. Также в качестве перекуса перед сном медики рекомендуют банановое пюре с тыквенными семечками, сладкий картофель, хумус с сырыми овощами, вишневый тарт и киви.
Однако специалисты подчеркивают, что поздние перекусы не должны становиться привычкой и что принимать пищу перед сном следует только в случае сильного чувства голода.
Ранее, 26 февраля, диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака по утрам. По ее словам, завтракать необходимо в течение первого часа после того, как человек проснулся.
Утренний прием пищи должен быть достаточно плотным, чтобы обеспечить жизненные программы организма в утренние часы. Завтрак должен составлять не меньше 25% калорий от суточной потребности организма.