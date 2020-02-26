Прямой эфир

Диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака по утрам

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завтракать необходимо в течение первого часа после того, как человек проснулся. Об этом рассказала диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королёва.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

По словам специалиста, завтрак должен быть достаточно плотным, чтобы обеспечить жизненные программы организма в утренние часы. Этот прием пищи должен составлять не меньше 25% калорий от суточной потребности организма, передает портал Nation News.

Королёва отметила, что после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к этому гормону.

Она добавила, что завтрак запускает метаболические часы. Он регулирует биохимические процессы, которые связаны с процессом усвоения компонентов пищи, стимулирует секреторную и ферментативную активность в первой половине дня после пробуждения.

Специалист допускает, что «в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда».

Ранее в феврале немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказал об уникальных свойствах гречки
Диетолог составила правила здорового обеда в офисе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020