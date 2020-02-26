Диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака по утрам

Завтракать необходимо в течение первого часа после того, как человек проснулся. Об этом рассказала диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королёва.

По словам специалиста, завтрак должен быть достаточно плотным, чтобы обеспечить жизненные программы организма в утренние часы. Этот прием пищи должен составлять не меньше 25% калорий от суточной потребности организма, передает портал Nation News.

Королёва отметила, что после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к этому гормону.

Она добавила, что завтрак запускает метаболические часы. Он регулирует биохимические процессы, которые связаны с процессом усвоения компонентов пищи, стимулирует секреторную и ферментативную активность в первой половине дня после пробуждения.

Специалист допускает, что «в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда».

Ранее в феврале немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна.