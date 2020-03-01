Трамп трогательно обнял и расцеловал американский флаг

Дональд Трамп в свойственной ему артистичной манере выступил на конференции Союза американских консерваторов.

Во время своей пылкой двухчасовой речи он спародировал своего противника-демократа Майкла Блумберга, очередной раз высмеяв его маленький рост.

Ну и под занавес своего выступления и вовсе признался в любви к американскому флагу, приобнял и поцеловал его.

Как сообщает «РИА Новости», аналогичный жест уже заметили в 2018 году — тогда фото стало настоящим мемом. День флага (отмечается 14 июня) совпадает с днем рождения президента США.