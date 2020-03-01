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Ученые обнаружили новый тип шизофрении

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Фото: Depositphotos
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Американские ученые обнаружили новый тип шизофрении, проанализировав сканирование мозга 300 пациентов, страдающих этим заболеванием. Результаты исследования опубликованы на портале Medical Xpress.

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С помощью томографа группа специалистов из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании во главе с профессором радиологии Кристосом Даватцикосом сделали МРТ-сканы головного мозга участников эксперимента, а также контрольной группы из 364 здоровых людей.

Медики исходили из предпосылки, что при шизофрении снижается общий уровень серого вещества. Это приводит к нарушению когнитивных функций у человека.

Однако выяснилось, что 40% больных шизофренией имели мозг практически без внешних нарушений. У них он сохранил прежние размеры, а структура и показатель массы не отличались от аналогичных параметров у здоровых людей из контрольной группы.

При этом проблемы были выявлены в росте полосатого тела, которое участвует в контроле сложных движений.

Сбои в его работе в частности вызывает синдром Туретта, болезнь Паркинсона и ряд других нарушений.

«В будущем мы не будем говорить: «У него шизофрения», мы будем говорить: «У пациента есть «подтип» или «патологический паттерн», — сообщил Даватцикос.

Ранее в феврале ученые из Медицинского колледжа Олбани в США пришли к выводу, что активация определенных иммунных клеток в стареющем мозге может приостановить снижение когнитивных способностей.

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