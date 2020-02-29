Находившийся под следствием мужчина покончил с собой в «Матросской Тишине»

В СИЗО «Матросская Тишина» в Москве покончил с собой 32-летний мужчина, находившийся под следствием. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 29 февраля. Сообщается, что мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее, 29 января, стало известно, что бывший заместитель экс-главы Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Александра Дрыманова Денис Никандров, освобожденный по УДО по делу о взятке, неоднократно пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Никандров рассказал, что попытки суицида были связаны с давлением, которое на него оказывали, в том числе со стороны следователей.