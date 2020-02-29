Прямой эфир

Находившийся под следствием мужчина покончил с собой в «Матросской Тишине»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В СИЗО «Матросская Тишина» в Москве покончил с собой 32-летний мужчина, находившийся под следствием. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 29 февраля. Сообщается, что мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее, 29 января, стало известно, что бывший заместитель экс-главы Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Александра Дрыманова Денис Никандров, освобожденный по УДО по делу о взятке, неоднократно пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Никандров рассказал, что попытки суицида были связаны с давлением, которое на него оказывали, в том числе со стороны следователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Обвиняемый в убийстве на детской площадке в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020