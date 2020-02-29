Появилось видео с сухим льдом на дне рождения блогера в Москве

В Сети появилось видео со дня рождения блогера Екатерины Диденко, которое она праздновала в московском банном комплексе «Девятый вал» 28 февраля. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, как в бассейн высыпают сухой лед.

Участники мероприятия в защитных костюмах и масках сначала высыпают контейнер с сухим льдом в воду, затем один из мужчин прыгает в воду. «Он умер, его больше нет», — говорит кто-то из присутствующих.

Как отмечает телеканал, муж Диденко знал об опасности использования сухого льда. По словам одного из пострадавших, сама блогер не знала о готовящемся сюрпризе.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул 25 кг сухого льда в бассейн с людьми. В результате инцидента пять человек пострадали и три человека погибли, в том числе муж Диденко. Всего на мероприятии присутствовали 18 человек.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).