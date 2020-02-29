Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Российский певец Александр Панайотов назвал «вбросом» новости о его участии в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Исполнитель добавил, что считает подобное распространение недостоверной информации «циничной провокацией».

«Про «Евровидение». Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в "Инстаграм" был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на «Евровидении». А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость», — цитирует артиста РЕН ТВ.

В начале февраля композитор Игорь Крутой высказал мнение, что Панайотова можно назвать участником «процентов на 90». Позже он посоветовал подумать о певце Тиме Белорусских, однако, отметил, что это его субъективное мнение и оно не влияет на результаты настоящего отбора.