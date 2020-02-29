Прямой эфир

Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец Александр Панайотов назвал «вбросом» новости о его участии в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Исполнитель добавил, что считает подобное распространение недостоверной информации «циничной провокацией».

«Про «Евровидение». Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в "Инстаграм" был сделан вброс о том, что я якобы стану представителем от России на «Евровидении». А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость», — цитирует артиста РЕН ТВ.

В начале февраля композитор Игорь Крутой высказал мнение, что Панайотова можно назвать участником «процентов на 90». Позже он посоветовал подумать о певце Тиме Белорусских, однако, отметил, что это его субъективное мнение и оно не влияет на результаты настоящего отбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении-2020»
Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020