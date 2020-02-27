Панайотова назвали представителем России на «Евровидении-2020»

Российский певец Александр Панайотов представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Об этом 26 февраля сообщил StarHit со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, слухи о том, что песню для исполнителя написал Михаил Гуцериев, не соответствуют действительности. Вместе с тем известно, что в выборе конкурсной композиции принял участие продюсер артиста Григорий Лепс, пишет «Газета.ру». Также сообщается, что Панайотов исполнит на конкурсе песню на русском языке. Сингл представят 1 марта.

О потенциальном участии Панайотова в «Евровидении» ранее рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает этого пиара», — приводит его слова НСН.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил, что российские исполнители всегда убедительны на таких конкурсах. Кроме Билана он назвал еще Сергея Лазарева, Полину Гагарину и Ани Лорак, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает телеканал «360», Александр Панайотов хотел принять участие в «Евровидении» еще в 2005 году, потом в 2008 и 2017 годах, однако ему не хватало баллов на отборах. Ранее о том, что в 2020 году артист выступит на конкурсе, заявлял композитор Игорь Крутой. Также был составлен шорт-лист, в котором рядом с Панайотовым были указаны Ольга Бузова, Zivert, Little Big и Димаш Кудайберген.

65-й юбилейный конкурс «Евровидение» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Эта страна выиграла конкурс в 2019 году благодаря Дункану Лоуренсу с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).

На финале национального отбора претендентов на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» от Украины победила фольктроник-группа Go-A.