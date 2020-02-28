В Австралии ветеринары извлекли из питона пляжное полотенце, сообщает в пятницу, 28 февраля, Fox 8.

Питон Монти жил в качестве домашнего питомца у австралийской пары. Несколько дней назад владельцы заметили, что самочувствие рептилии ухудшилось. Вскоре супруги поняли, что Монти проглотил пляжное полотенце, и отвезли питона в больницу.

В ветеринарной клинике рептилии сделали рентген, который выявил местоположение полотенца. Предмет застрял глубоко в брюхе. С помощью щипцов полотенце подтянули ко рту рептилии, а после этого сотрудникам удалось извлечь предмет.

Согласно сообщению врачей больницы, Монти был выписан сразу после процедуры и вернулся к своей домашней жизни.

21 февраля сообщалось, что жители Омска смогут выбрать кличку для родившегося в зоопарке детеныша капибары. Варианты клички предлагается отправить на электронный адрес эколого-биологического центра. Это можно сделать до 8 марта. Самец капибары должен обрести новое имя в Международный женский день.