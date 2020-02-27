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120-летние снимки котов из «капсулы времени» появились в Сети

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Фото: youtube.com
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Любопытный ролик появился на YouTube парижского историка фотографии Матье Стерна. Блогер опубликовал фотографии котов, сделанные 120 лет назад и помещенные в «капсулу времени».

Разбирая подвал своего дома, Стерн наткнулся на пластины с негативами, которые датировались 1900 годом. Историк при проявке негативов использовал цианотипию — фотографический процесс, дающий при фотопечати изображение голубого оттенка, отмечает «Газета.ру».

После проявки на снимках оказались изображения котов.

В июле 2019 года десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров. Их возраст эксперты оценивают в 66 млн лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Бэйцзин Циннянь бао».

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