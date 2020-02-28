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В США заявили о безуспешности попыток добиться прекращения огня в Идлибе

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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США пытаются добиться установления в сирийской провинции Идлиб режима прекращения огня, однако все попытки американских властей не увенчались успехом. Такое заявление в пятницу, 28 февраля, сделал госсекретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

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«Поставленная (перед.­­ — Ред.) нами миссия — дипломатическая: склонить стороны (конфликта. — Ред.) к прекращению огня. <...> У нас есть резолюция 2254 СБ ООН, предназначенная для поиска политического решения конфликта, которой, к сожалению, не будет придерживаться (сирийский. — Ред.) режим, иранцы не будут придерживаться. Мы не смогли добиться прогресса там», — цитирует ТАСС слова Помпео.

Столкновения между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошло 27 февраля. Вместе с боевиками, по данным Минобороны РФ, под обстрел попали турецкие военные. Число погибших турецких военных в результате боестолкновений достигло 33 человек.

28 февраля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Таийп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для деэскалации конфликта.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

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