Эрдоган проведет переговоры с лидерами стран Запада по ситуации в Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган проведет переговоры с президентами США Дональдом Трампом, Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя канцелярии главы турецкого государства Фахреттин Алтун.

Он отметил, что, помимо представленной тройки западных лидеров, Эрдоган рассчитывает пообщаться еще и с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Наш президент сегодня проведет переговоры по Идлибу с Макроном, Меркель, Джонсоном и Трампом», — сказал Алтун.

Ранее в этот же день Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились о встрече для обсуждения Идлиба.

В начале февраля провалились очередные переговоры между Россией и Турцией относительно действий в Идлибской зоне демилитаризации. В частности, Анкару не устраивает призыв к прекращению огня со стороны РФ и предложенная ею карта зоны деэскалации.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и Российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.

В свою очередь, в Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.