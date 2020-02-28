Рекламу пивной с логотипом 75-летия победы демонтировали

В Сургуте демонтировали рекламу пивного магазина, на которой был изображён логотип 75-летия Великой Победы. Провокационная вывеска появилась несколько дней назад. На рекламе были изображены два советских солдата, чокающихся кружками с пивом. Руководство магазина ничего плохого в баннере не увидело. Первыми возмутились местные жители. Позже о случившемся узнали и в городской администрации, начались проверки. Помимо этической составляющей, оказалось, что реклама ещё и незаконная. За нарушение закона владельцам магазина грозит штраф. Также с проверкой к ним придут из антимонопольной службы. Новый баннер магазин заказал у той же рекламной фирмы.